8月22日，參與“青春南京行——第五屆寧臺大學生青春修煉營”的營員們在繁忙的實習生活休閑之餘先後走進江寧區中山博愛之家、牛首山文化旅游區、侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館“海峽兩岸交流基地”參觀學習。

在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，同學們詳細瞭解那段硝煙彌漫的歷史，並為遇難者進獻花圈。

南京中醫藥大學的台籍學生張紘暘感觸頗深，他說：“走進大屠殺紀念館，立刻被以生與死、悲與憤為主題的悲蒼景象所震撼了。紀念館前的警鐘上鐫刻的“敲世紀警鐘，祈世界和平”，提醒著每一名有良知的中國人勿忘國恥，興我中華。紀念館雖不很大，但我走了很久很久，我不知道我是怎樣走出紀念館的，時間似乎在那一刻停下來了，死者長已矣，生者以勝利告慰三十萬同胞——中華民族已在世界的東方崛起。”

寧台大學生走進海峽兩岸交流基地

就讀於常州大學的台籍學生錢志璿表示：“參觀過程中心情很沉重，也看得出來政府對南京歷史的高度重視，同時也宣導我們要記住歷史而不是記住仇恨，來到紀念館深入瞭解了很多細節，是很難得的機會。”

寧台大學生走進海峽兩岸交流基地

隨後，在南京紫金草國際和平學校，南京大學歷史學院教授、台灣研究所所長劉相平教授為同學們帶來了《海峽兩岸關系的由來和發展》的演講。

寧台大學生走進海峽兩岸交流基地

曾獲得台灣中央大學產業經濟研究所碩士、現就讀於南京中醫藥大學大三的王杏文說：“我曾參觀過歐洲的集中營，同樣是看到一些不人道的對待，一想到遭受過這些的是我們的同胞，感受到的心靈沖擊度是更強的。台灣當局對部分歷史的刻意淡化，使得很多台灣年輕人對日本有著超高的好感度，希望有機會讓更多的台灣人知道這段歷史。今天來到和平學院，感受到戰爭真的會把人民的生活攪得支離破碎，這更讓我對和平有了一種使命感。”

活動的最後，南京紫金草國際和平學校負責人劉紅艷老師為同學們頒發結業證書。

(中時新聞網)