陸生開放來台後，傳出檢疫旅館大漲價，指揮中心指揮官陳時中今天表示，若有違反公平交易的行為發生，將請相關單位進行了解。

陳時中說，上周開放陸生入境本來是想說擔心他們會找不到住的地方，所以就放鬆一點，當時也有討論到是否要與一般客進行混住，這樣量能可以增加很多，但後來地方的考量在管理上恐怕會很困難，因此就改為能分區、獨棟隔離的就可進行，至於住宿缺口的部分，會請地方來媒合旅社來進行，必要時可釋出集中檢疫所來服務，讓供需達到平衡。

(中時 )