境外生來台「檢疫旅館大漲價」 陳時中回應了 14:502020/08/26 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（中央流行疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸生開放來台後，傳出檢疫旅館大漲價，指揮中心指揮官陳時中今天表示，若有違反公平交易的行為發生，將請相關單位進行了解。 陳時中說，上周開放陸生入境本來是想說擔心他們會找不到住的地方，所以就放鬆一點，當時也有討論到是否要與一般客進行混住，這樣量能可以增加很多，但後來地方的考量在管理上恐怕會很困難，因此就改為能分區、獨棟隔離的就可進行，至於住宿缺口的部分，會請地方來媒合旅社來進行，必要時可釋出集中檢疫所來服務，讓供需達到平衡。 (中時 ) #境外生 #來台 #檢疫旅館 #漲價 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 光電股各擁題材 價量表現吸睛 04:102020/08/26 證券．權證 台北外宿節 旅宿業者祭優惠響應 04:102020/08/26 投資理財 歐美組調查官被控強吻性騷女同事 友人幫喊冤：當時已斷片 10:292020/08/26 社會 新興債 國人7月最愛境外基金 04:102020/08/26 投資理財 搶子風波2／包翠英臉書合照洩情 男友正宮抓包兩人仍同居 08:052020/08/26 娛樂 大陸增15宗確診 多種退燒藥需實名購買 10:282020/08/26 兩岸 專家要求 衛福部應主動公布 04:102020/08/26 生活新聞 工總強烈呼籲 紓困3.0快實施 04:102020/08/26 財經要聞 成全陳時中 台大公衛明上午10時公布萬人血清檢測報告 12:402020/08/26 生活 大報喜！何大一治新冠抗體新藥授權中裕 07:592020/08/26 財經 生活熱門新聞 別以為今年颱風都很鳥 吳德榮示警：後面有一個猛的 - 生活 逛藥局驚見中衛口罩沒人買 她搶2盒下一秒悲劇 - 生活 「梅莎」颱風將誕生恐比巴威強 專家：路徑很接近台灣 - 生活 大雨再洗3天 下一個颱風「快要來了」 - 生活 指控台大公衛蓋牌 陳時中道歉了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。