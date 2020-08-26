東元集團會長黃茂雄為協助台南、高雄及屏東三大縣市推廣農漁特產，今（26）日在南港軟體園區辦「台日農漁產品企業及地方交流會」論壇及展售會，東元集團旗下14個餐飲品牌預計採購5千萬元，以實際行動支持台灣農漁產品外，還邀請飯店、零售商、製造商、超市、超商、餐飲及PChome、Momo電商平台共襄盛舉。

黃茂雄指出，他5～7月帶領東元集團旗下摩斯漢堡等餐飲品牌20、30人，到南台灣台南、高雄及屏東三縣市考察農漁產品達5次，9月還要到花東考察農漁會。東元集團大力推廣南台灣三縣市在地農漁產品，今日舉辦農漁特產展售會，他有信心、有決心，要將南部農漁產品介紹給MOMO及PChome等電商、超商、飯店及餐飲等業者。

東元集團為推廣南台灣三縣市農漁特產，首次主辦農產品展示會，旗下摩斯漢堡、餡老滿、樂雅樂、羽村及MADO等14個餐飲品牌，總計採購5千萬元。鄰近中信金集團也採購台南柳營農會白米總計6,000包。今日參加農漁產品展售前5名參展單位，第1名原本發獎金5萬元提高至10萬元。

黃茂雄表示，今年東元集團餐飲事業加碼採購農漁產品，有機會透過摩斯漢堡及東元電機全球布局管道，幫忙把台灣農產業出口至日本及東南亞。東元海外關係企業及工業區有數百家公司，可以幫忙推展台灣農產品。黃茂雄指出，今年東元集團餐飲事業較未受疫情影響，目前唯一頭痛是桃園、松山及高雄等機場營運尚未恢復正常水準，今年營業額不會掉，既有餐飲品牌業務也不會掉。不一定會再增加餐飲品牌，要有特色且適合台灣口味的餐飲品牌，把引進的品牌帶大，疫情期間也不能出口，放緩新引進餐飲品牌的速度。

東元集團餐飲事業與台灣宅配通合資新成立物流公司，以UBER EAT概念，專事配送摩斯漢堡、餡老滿及樂雅樂等品牌餐飲。

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