有媒體報導，Google已買下中纖位在雲林斗六的6萬坪土地，預計興建資料中心，若傳聞成真的話，將是Google在台的第3座資料中心，投資金額上看200億元。對此，Google今（26日）低調表示：「不予置評」。

中纖上周公告，出售雲林斗六廠6萬坪土地，交易金額36.44億元。媒體引述雲林縣政府官員說法指出，中纖處分雲林斗六土地買主為Google，規劃在當地興建資料中心，將是 Google 在台灣第 3 座資料中心。

Google在2013年底於彰化彰濱工業區啟用台灣首座資料中心，由於亞洲區需求龐大，Google擴展營運計畫，於去年9月買下台南科技工業園區土地，將第2座資料中心落腳台南。

Google先前表示，台灣是全球高科技產業重鎮，長期以來支持創新發展，更位處亞洲中心地帶，這些優勢是於2013年在彰化啟用資料中心的主因。儘管外界質疑Google是看上台灣相對便宜的電費、而不是投資台灣人才，但Google表示，今年初在台灣落實再生能源的承諾，向太陽能電廠購買10MW的綠電。

(中時新聞網)