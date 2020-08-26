「台灣輸出」的新冠肺炎病毒今天再添一樁，自台灣出境結果確診者，共累積10人，中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，我國8月25日接獲菲律賓官方透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知，該國檢出1例自我國入境之COVID-19陽性無症狀個案。

中央流行疫情發言人莊人祥表示，對於這名菲律賓確診者，工作地，上班的人，密切接觸，目前掌握21個密切接觸者，21人中，也都做了採檢，目前2人ＰＣ陰性，其他還在檢驗中。這名個案是白領階級。

莊人祥說，這名個案在台灣待了六個月多，到底是否真的確診感染還要釐清，因為他完全沒有症狀，在目前做核酸檢測中也還沒有結果，感染源保留，到底怎麼感染，或是是否為偽陽性要再確認。

陳時中說，出境有相關案例，現在防疫政策風險可控，有相關案例都會以最高規格，無論是國外發生什麼情況，本土一樣的疫情調查一樣的隔離，十個案例中，可以看第一個日本女留學生也做了PCR與血清檢測都是陰性。

陳時中說，越南確診者驗的是陰性，因為三人關在一起，最後陽性，但國內案例也會調查。日本工程師調查到現在國內都是乾淨的。寮國的在台灣驗出陰性，在韓國轉機十五個小時到寮國驗出陽性。泰國移工進去後，進去樣出陽性，但第二次驗出來說是不確定，還有上海這名還不清楚。

陳時中說，細細數這些個案都是有爭議，但我們重視他們在國內造成什麼樣的影響，要靠一次的檢驗，檢驗條件時機沒有弄的精確，陰陰陽陽會造成很多社會負擔與困擾，但他強調，重點是在台灣有沒有隔離的必要，台灣到底有沒有受到感染的人。

陳時中說維持有症狀跟發燒在排除，是否排除，五萬人被驗出十人，這個比例是千分之零點零八，要在算一下，這個數目還是要再講效益，重要是檢驗試劑的不準確性要來得低很多，不準確性會讓結果產生很多變化，目前已這樣比例還看，普篩會造成更多的誤差。

他強調，10例的狀況，有陰有陽，到底是哪個，再怎麼測，這裡面就是有試劑的不準確性，會造成可能的模糊空間，重要的事本土社區，要集中精神把檢驗量能放在社區是否安全。

例如ＳＡＲＳ經驗，前段我們無法標示病人，當時一片混亂，後段發燒是很清楚的臨床症狀，研究也在在顯示，發燒後兩天傳染力很高。

但新冠肺炎，症狀等時間點何時出現，哪些會有很高比例是感染者，有症狀者遠大於感染者，這些無法，那是否用檢驗方式把它標示出來，但試劑有不準確性的問題，加上需要時機，不管是從公衛結合檢驗或是科技，我們很難去標示病人，防疫與ＳＡＲＳ概念不同，ＳＡＲＳ會極力找家發燒者，新冠肺炎卻沒辦法。

陳時中強調，新冠肺炎症狀沒有特異性，低的盛行率下檢驗起不了作用，概念上很重要全面的防疫，所以才會強調戴口罩、洗手把個人防線守起來，不要期待碰到得人都不是，或是期待對方給我一張陰性證明。

(中時 )