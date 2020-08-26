司法院大法官會議本週五（28日）公布《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》釋憲結果。國民黨主席江啟臣今天在中常會指出，蔡英文總統「用人唯綠」的習性下，國民黨沒有樂觀的本錢，但也不會任人宰割。

江啟臣說，國民黨黨過去持有的財產有其歷史脈絡，更有配合國家外交及經濟發展的需求。在陳水扁總統執政8年，從行政院到監察院，各機關早已鋪天蓋地地針對國民黨黨產檢驗、興訟；事實上，目前持有的黨產，都是經過法院認定合法取得的財產，根本沒有違法搶奪民產的問題。

國民黨今開中常會，場外有「藍天行動聯盟」抗議。（黃福其攝）

他說，民進黨此次執政，為了打壓國民黨，強勢主導通過黨產條例，變更法律規範，以「不當」取代「不法」，而且將經法院認定合法取得的黨產，絕大部分均「推定不當取得」，凍結國民黨的處分權，又以執政黨任命的黨產會委員取代法官，完全違反法治國家應有作為，違憲昭然。

江啟臣強調，不論釋憲結果如何，國民黨黨仍會依照過去黨代表大會決議，以及歷任黨主席意見，除保留必要辦公室及支付已退休黨工退休金、現職人員年資結算外，將其餘黨產都捐作公益。「因為我們要爭是非，要爭千秋」。

他說，民主最大的危機，是執政黨壟斷行政、立法、司法、監察及考試權，並濫用權力打壓在野黨。不論民進黨怎麼樣打壓，怎麼樣沒收國民黨財產，國民黨不會退卻，會持續和臺灣人民站在一起，守護我們的自由、民主和人權，尤其是反對政府的濫權獨大。

江啟臣說，面對民進黨政府的刁難與追殺，國民黨更要加速進行全面的黨務改革。建立財務自主的黨務運作機制；論述完整的國家永續發展規劃；推動人才循環培訓的系統；革新有效率、有作為的黨務組織。以改革委員會的結論為基礎，即將完成20場的基層黨代表座談，召開黨章研修小組，逐步凝聚共識，預計在下週三將結論正式送交中常會通過後，呈報9月6日全國黨代表大會。他也要再次懇請中常委們支持改革方案，共同推動黨務革新，再創國民黨百年榮耀。

今天的中常會，場外有「藍天行動聯盟」抗議黨務改革擬修改部分黨章內容，過程和平。

(中時 )