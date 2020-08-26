擔心華映資產遭賤賣，華映自救會26日下午赴北檢陳情。(自救會提供)

華映自救會不滿大同公司日前代華映2度召開股東常會，通過撥補負債910億決議案，質疑財報未透明揭露，擔心華映廠房遭賤賣，今前往總統府、監察院、台北地檢署陳情，籲請政府出面調查，勿讓華映資產被賣光。

自救會成員不少是70、80歲的長者，他們頂著烈日，一路從總統府、監察院、到台北地檢署陳情，他們許多人將畢生積蓄投資華映，希望政府能嚴查大同、華映高層掏空華映，隱匿財報擅私賤賣資產。

自救會陳情指出，大同董事長林郭文艷、前董事長林蔚山夫婦被控隱匿華映取得大陸閩東電機經營權，更名華映科技借殼上市，簽下19項不平等承諾，致投資人難判斷風險，被北檢依違反《證交法》起訴。

自救會指出，華映2018年12月宣布破產，積欠員工近億元工資，檢方懷疑大同高層明知台灣華映投資中國華映科技承諾保證10％收益，卻隱匿重大訊息，未於財報揭露，林郭文艷被依違反《證交法》諭令500萬元交保。

另大同在2015到2017年間替華映提供背書保證，造成30億元損失，金管會專案查核認定大同「違規」，證期局更對時任負責人林蔚山開罰24萬元。林郭夫妻實不適任經營管理權。

去年6月23日大同竟代華映召開股東常會，針對108年度虧損撥補承認案、營業報告書及財務報表承認案作決議，7月31日第二次股東常會，強行通過108年財報，直接撥補負債910億。

自救會認為，華映土地是20至30多年前買下建廠，現今市價已漲數十到百倍，現值每坪逾16萬。但6月30日華映臨時股東會竟無揭露106至108年財報，欺瞞股東，強調楊梅廠與龍潭廠資產有重估鑑價必要，且須透明揭露，籲請金管會阻止華映賤賣廠房，救救小股東。

(中時 )