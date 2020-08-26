富達樂透預測APP於今年7月中旬在台上線Android版本，至今已有1個月，在這期間內已成功預測出2組今彩539頭獎號碼、156組貳獎號碼、3組大樂透參獎。富達樂透聯繫上其中一位使用預測號碼購買當期今彩539並且中了貳獎的VIP會員，這位中獎者在APP內的暱稱為「科技教父」，年齡約40歲，在國營事業上班。他藉由Google搜尋得知富達樂透並進行下載，在使用三天後幸運的贏得了第109000198期今彩539貳獎，他表示：「原先還抱著觀望的心態，怎麼知道就真的中了！」

「富達樂透APP」上線30天成功預測出頭獎號碼。（業者提供／黃慧雯台北傳真）

富達樂透執行長吳宗翰說道：「很高興民眾能藉由使用我們的預測功能中獎，我們會與用戶們共同成長並持續優化服務內容，並預計在九月上旬推出iOS版本，期待很快能與iOS的使用者們見面。」富達樂透慶祝上線，現正推出「新用戶免費7天會員試用」的活動，讓新用戶一加入就可以享有與付費會員一樣的功能，甫一推出下載量激增，執行長也表示歡迎大家來嘗試體驗。試試用另一種方式玩樂透。

富達樂透提供給使用者們各種實用的樂透相關資訊，包含了即時開獎結果、開獎直播、預測號碼、以及分析報告等，致力於成為彩迷必備APP。富達樂透貼心提醒，購買彩券應該審慎評估自身狀況，聰明且適量地購買。

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