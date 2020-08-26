前總統馬英九日前拋出，若台海發生戰爭「首戰即終戰」，引起蔡英文總統與民進黨上下全面反擊。國民黨主席江啟臣今天在中常會上力挺馬英九，批評執政者不應刻意污名化提醒戰爭風險者；揭露衝突風險，提高全民危機意識，同樣也是執政者該有的作為。

江啟臣說，上週日是823砲戰62週年紀念日，戰爭的記憶，提醒我們和平的難能可貴。新冠肺炎疫情與美國總統大選，讓美中對抗的情勢急遽升高。國際危機組織今年6月的《危機觀察》報告將台灣海峽列入「政治安全情勢重大惡化地區」；共軍演習、共機繞台挑釁愈加頻繁，執政當局不應該對區域形勢毫無警覺。

江啟臣也力挺馬英九，指民主社會對執政者提出質疑是正常的，執政者應該回歸事實權責來回應，不應該來刻意污名化這些提醒了戰爭風險的人。

江啟臣表示，全力備戰，但決不畏戰，當然是國防基本工作；一致對外，共同捍衛國家利益更是不分朝野的目標；但是「揭露衝突風險，提高全民危機意識，同樣是執政者應該有的作為」。

江啟臣說，國民黨為中華民國開國政黨，以維護中華民國主權為己任，以捍衛台灣安全為使命。為了國家安全以及兩岸和平，我們不怕當示警的烏鴉。除了支持國家充足戰備，同樣期待兩岸執政者，積極追求和平穩定的兩岸發展，以對話取代對戰，以競爭取代戰爭。

(中時 )