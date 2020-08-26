台灣民眾黨積極鋪局2022縣市選舉，採取以戰養戰的策略，投入參選高雄市長、台中市和平區長等補選，但得票數卻沒跨過領回保證金的門檻，加上今年區域及不分去立委選舉，總計超過1000萬元保證金被沒入「充公」。民眾黨主席柯文哲今中午赴黨團參加黨政會議時，面對媒體詢問，柯文哲無奈表示，真慘，快要衣不蔽體，我們再來看看怎麼處理。

民眾黨在2020大選獲得11.22％政黨票，不僅取得5席不分區立委席次，每年可領7944萬元政黨補助款，不過，區域立委全軍覆沒，加上近期接連參與高雄市長補選、台中市和平區長補選，都未達到領回保證金的票數門檻，總計約有1012萬保證金被充公，黨內掀起檢討以戰養戰的聲浪。

黨內人士表示，民眾黨目前最大的問題在於地方組織不夠扎實，貿然投入補選只是當砲灰，一來補選關注度低，另方面屢戰屢敗，重挫地方士氣，小黨資源有限，選戰布局及策略應該有所調整。

針對選舉保證金遭沒收逾千萬元，柯文哲今中午赴黨團出席黨政聯繫會議前受訪表示，「真慘，好啦好啦，我們來看怎麼處理」，柯文哲上樓時還不斷碎念，「賠1千多萬會不會窮到變衣衫襤褸」、「不只衣衫襤褸，快要衣不蔽體」。

至於以戰養戰的策略是否會因補選接連慘敗調整，民眾黨發言人蔡峻維說，沒這麼悲觀，況且，補選差不多都到段落，至於是否調整選戰策略跟節奏，黨內有在檢討，民眾黨財務運作仍有相關帳戶未結清，等全部統計完成會再向社會大眾報告。

(中時 )