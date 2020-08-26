大陸工信部電子信息司副司長楊旭東26日表示，大陸在積體電路產業發展上，要支持企業增加研發投入，並以企業為市場主體，引導產業優化部署，深化產學融合，加快關鍵核心技術突破。

香港信報報導，楊旭東在2020世界半導體大會中表示，將以示範企業為創新載體，以點帶面引導企業擴大創新投入，落實積體電路企業的創新政策，完善以研發費用加計扣除為主的稅收優惠政策；支持發展創投、風投等基金，鼓勵金融機構提高製造業中長期貸款比例，支持企業創新。

楊旭東說，要加快科技成果轉化和推廣應用，推動重大科學研究設施、基礎研究平台等創新資源開放共享。近年，工信部認定103家工信部重點實驗室，為部屬大專院校、直屬單位與企業開展協同創新搭建平台，繼續完善以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系。

在加快關鍵核心技術方面，楊旭東指出，要深化產學融合，充分發揮市場對技術研發方向、路線選擇及各類創新要素配置的決定性作用，並引導創新要素更多投向核心技術突破。

楊旭東強調，要堅持開放合作，推進產業鏈各環節開放式創新發展。優化企業營商環境，建設對內外資企業一視同仁，公平、透明的市場環境，與全球積體電路產業界共同分享大陸市場帶來的發展機遇，並強化智慧財產權保護，擴大侵權懲罰力度。

在8月初，大陸國務院發布「新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策」的通知，將更大力深化積體電路產業國際合作。

(工商 )