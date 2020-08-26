昨天是一年一度的七夕情人節，雖然謝和弦與Keanna離婚官司還沒結束，仍不減他過節的好心情，與莉婭前往知名火鍋店「海底撈」共度七夕，而海底撈員工也寫卡片祝福兩人，未料卻引起兩派網友隔空交火。

謝和弦臉書曬出與莉婭共度七夕情人節的照片，只見兩人帶著2個小朋友到「海底撈」用餐慶祝，其中一張照片只見店內員工自稱「小粉絲」，並送上巧克力和兩人合照，還附上小卡片祝福兩人情人節快樂之外，更感謝謝和弦創作出不少好音樂，可以說是相當應景。

小屁孩纏身日 情人節海底撈 小肥妮跟小竹竿說 他們的YouTube頻道有38人訂閱 他們問我的有多少人 我不好意思說我有42萬人哈們 由謝和弦 R-chord (阿扣) 發佈於 2020年8月24日 星期一

由於謝和弦與Keanna的離婚官司還沒結束，加上莉婭又是以小三身分介入兩人感情，因此不少網友對於店家員工的舉動相當不諒解，紛紛留言：「原來店家支持外遇和小三」、「對店家觀感相當差」，不過也有人獻上祝福：「情人節快樂，要幸福下去」、「扣哥情人節快樂！跟莉婭要幸福哦」。

不過謝和弦和Keanna宣布離婚後就撕破臉，不僅怒批Keanna「只會用性來控制我」，更驚爆女方「性癖好」並公開兩人「野戰」地點，讓被點名的業者直呼無奈。

(中時新聞網)