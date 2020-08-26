5月15日美國商務部開啟了第二輪的封鎖華為行動，針對整個晶片製程鏈都禁止使用美國技術，包括可以說是晶片製程最上游的EDA軟體(Electronic design automation，電子自動化設計)，美國全球市占達八成以上，而且先進的技術都是由美商獨占。大陸要突破美國的封鎖，勢必要發展自家EDA軟體。大陸最積極投入EDA軟體開發的國微集團，則預測最快也要5到10年的時間。

據集微網報導，國微集團於2018年承擔國家重大科技專項「芯片設計全流程EDA系統開發與應用」，面向先進製程和陸產高階晶片的需求，研製數位晶片設計的EDA系統。

國微集團EDA技術研發領軍人物黃國勇博士表示，目標在5到10年內，為大陸積體電路產業提供一套成熟的數位晶片設計全流程EDA系統。

黃國勇表示，大陸EDA產業發展始於上世紀80年代，在技術禁運的壓力之下，大陸根本買不到EDA工具，也曾自主研發過，並依靠自身技術積累成功開發出了與國際廠商處於同一水平線上的產品。

「當時大陸在EDA工具方面的水平並不差，但就在大陸成功攻克EDA工具這項難關後，美國開始解除EDA工具方面的技術禁運。由於美國EDA工具技術成熟，銷售策略得當，贏得了眾多客戶，相比之下，當時的大陸企業無論是在市場運作還是資本運營上都顯得十分稚嫩，且大陸政策一直是積極推動全球化，國內也不再繼續深耕該領域，雙方的差距越來越大。」黃國勇指出，直到美國實施禁令，我們才發現大陸半導體產業短缺的環節很多。許多基礎的東西不做，產業的發展就受到了掣肘。

目前大陸的EDA工具很分散，全是點工具，提供不了全套的工具鏈，而國際EDA公司提供給晶片企業的一般都是全套工具。

黃國勇指出，半導體是一個完整的產業鏈條，每個鏈節都不能少，不是補上幾個關鍵鏈節就行的，所有的環節都很重要，EDA工具同樣如此。因此，短期內是不可能形成全鏈，我們需要一個長期完善、迭代的過程來完成。

黃國勇表示，最近的經濟熱詞是「內循環」，半導體行業同樣需要內循環，通過政府、企業、學校、科研機構等把循環打通，保持解決問題的態度，整個產業鏈一起努力，相互促進，協同發展，形成完整的生態系統，才能不再受約束。

同時，國微集團也將人工智慧、雲計算等技術應用在EDA軟體上，打造出更具市場競爭力的產品。

黃國勇表示，EDA技術問題包含著非常複雜的電腦科學問題，其中一部分可以用人工智慧來解決。國微集團將深度學習、強化學習等人工智慧的學習方法運用在EDA系統裡，解決EDA工具研發過程中遇到的問題，能夠提高EDA軟體的自主程度，提高晶片設計效率，縮短研發週期，找到更好的解決方案。

(中時新聞網)