當前台灣手機品牌一哥華碩（ASUS）今（26）日透過舉辦ZenFone 7系列線上發表會，正式對外揭曉ZenFone 7以及ZenFone 7 Pro。整體來看，ZenFone 7以及ZenFone 7 Pro規格差距很小，只有處理器、主相機鏡頭是否有OIS（光學防手震）等等，兩者價差為4千至6千元，不知消費者會怎麼選？

針對ZenFone 6，華碩手機業務暨行銷部門處長 張舜翔指出華碩為消費者帶來了全面屏幕、長效待機、更快更貼心流暢使用體驗UI、賦予攝影愛好者更多創意等四大特點，這些都在ZenFone 7系列中被保留。主要用戶鎖定Power user、手機攝影愛好者（photo lover）兩大族群。

ZenFone 7與ZenFone 7 Pro大部分的規格都一致，包含採用6.67吋三星AMOLED NanoEdge全面螢幕。螢幕的反應時間1ms、支援90Hz螢幕更新率、200Hz觸控採樣率，並獲得HDR+認證。亮度700nits，支援DCI-P3色域、色彩準確度(ΔE < 1）。

ZenFone 7與ZenFone 7 Pro最大的不同之處在於，前者採用高通Snapdragon 865處理器、後者則是高通Snapdragon 865＋處理器，搭配LPDDR5 RAM，速度比LPDDR4X快51%；UFS 3.1 ROM則比USF 3.0快了15%。此外也在開機時間、照片預覽、指紋解鎖、接電話等日常任務上強化效能。

ZenFone 7與ZenFone 7 Pro都搭載5000mAh電池，支援QC 4.0快充，搭送30W充電頭，可在35分鐘充到60%，充電速度比之前更快了40％左右。另外，華碩也為ZenFone 7系列加入不少電池保養功能，包含支援低速充電（slow charging）、排程充電（scheduled charging），後者在ZenFone 6便已支援，本次則與跟鬧鐘功能結合。舉例鬧鐘設8點，充電程式會在用快充充到80%停住，醒來之前慢速充電到100%。

另外也具備Charging upper limit充電上限功能。事實上為了維護鋰電池健康程度，盡量不要長時間維持在100%，且最適合的工作狀態是維持在60%-80％之間。實際應用上，充電上限可限制永遠只充電到80%。以ZenFone 7系列5000mAh電池來說，一整天使用完後到晚上還約有10%左右，對於電池健康狀況很好。且根據華碩實驗，將電池經歷500次循環充電，只充到80%的組別只損失7%電量；每次充電到100%的組別則損失15%電量。搭配大電量電池，不僅達到充電循環500充電次數使用時間更長，相同使用情境下，若長期只充電到80%，損失電量更小，更能維持手機電池壽命。

華碩ZenFone 7系列相機規格。（摘自YouTube直播畫面）

鏡頭設計是ZenFone 7系列的獨家沿用，沿用了ZenFone 6的翻轉鏡頭設計，並且升級到三鏡頭模組。鏡頭模組仍採用液態金屬，全新設計步進馬達，更小體積縮小40%，扭力達2.2倍。此外鏡頭調整範圍從先前的2度，縮小到最小可調整0.5度。並搭載全新Angel Sensor，可感測鏡頭縮放的角度，確認鏡頭超過三度，就會自動收回。另外透過G sensor，摔落或自動感測到會收回鏡頭。華碩指出ZenFone 7系列的鏡頭翻轉壽命也增加一倍，從10萬次提升到20萬次，以每天使用100次計算，可用五年。

相機規格部分，ZenFone 7與ZenFone 7 Pro都搭載6400萬畫素主相機（採用Sony IMX686感測器、f/1.8、支援PDAF）、1200萬畫素超廣角鏡頭（採用Sony IMX363感測器、f/2.2支援Dual Pixel對焦）與800萬望遠鏡頭（3倍光學變焦、12倍數位變焦）。ZenFone 7 Pro的主相機、望遠鏡頭支援OIS，ZenFone 7則無。

照相上，主相機IMS686感測器支援High Gain Mode，可將增益拉高到12db，畫面亮度可增加4倍。超廣角鏡頭也能支援最近4cm的微距拍攝，且支援自動對焦。且相機可以將AF自動對焦/AE自動曝光兩者分開設定，且鏡頭間能從0.6x順暢切換到12x視野。

錄影上，主鏡頭可支援8K @30fps格式且支援EIS；超廣角鏡頭則支援4K @60fps、支援EIS；慢動作錄影最高支援4K @120fps。搭配三個麥克風。全新的專業攝影模式，不僅可手動設定ISO、EV、白平衡、光圈等數值，也支援Freezoom，鎖定特定物體zoom in增強戲劇化效果，也支援指定不同收音方向的功能，讓收音聚焦。一般錄影模式則可支援HyperSteady超級防手震、過濾風切聲Wind filter、Mic Focus等功能。

由於ZenFone 7系列搭載翻轉鏡頭，上述三鏡頭的所有功能，都可在以箝置方式拍攝時完整體驗。此外翻轉鏡頭也能因為鏡頭能翻轉，輕鬆達成低角度拍攝、女友長腿模式、倒影拍攝等高難度任務。藉由自動全景功能，更能避免手震，展現拍攝創意。

相對於ZenFone 6，ZenFone 7系列則新增45/90/135度的快選角度功能，讓你快速掌握翻轉鏡頭的使用訣竅。Motion Tracking 2.0則可更精準追蹤拍攝焦點。自動全景功能則可運用於主鏡頭與超廣角鏡頭，拍出最完整且壯麗的全景照。

ZenFone 7系列所搭配的ZenUI 7，則是將帶來更流暢、貼心的使用體驗、具備類Android原生的特色。新功能主要包含單手模式，能夠讓你一指就控制完整的下滑快速選單；Smart key整合電源鍵、指紋辨識，可喚醒Google助理，或是快速使用經常性運用，例如喚醒手電筒；搭配指紋驗證，更可快速進入Line/IG等指定應用程式。桌面顯示支援4種字型、8主題顏色、4種icon shape，更接近原生Android系統，兒power bottom選單也可自行調教。

華碩也大方公開ZenFone 7系列開箱內容，內附兩個保護殼，分別是一個透明殼、一個Active case保護殼，後者有一個實體旋鈕可以完全鎖住相機，若習慣將手機作為導航，可避免相機意外滑出，內附30W充電器以及充電線（沒有附贈耳機、手機沒有3.5mm耳機孔）。

華碩ZenFone 7系列價格。（摘自YouTube直播畫面）

根據華碩說明，ZenFone 7將提供6GB RAM+128GB ROM，價格NT$21990、8GB RAM+128GB ROM則是NT$23990。ZenFone 7 Pro則是8GB RAM+256GB ROM，NT$27990。採用三卡卡槽，可支援5G+4G或雙4G卡，外加最高2TB的microSD卡。支援NFC、藍牙5.1、Wi-Fi 6，當然也支援5G，不會推出4G版本。ZenFone 7與ZenFone 7 Pro都提供宇曜黑（Aurora Black）以及煥彩白（Pastel White）兩種顏色。

華碩ZenFone 7系列上市資訊。（摘自YouTube直播畫面）

上市資訊部分，8/26-8/31期間在指定通路購買ZenFone 7將贈送NT$2000郵政禮券、購買ZenFone 7 Pro則贈NT$3000郵政禮券。在9/1-9/30期間在指定通路購買ZenFone 7 Pro則贈送Asus ZenGimbal三軸穩定器。

(科技)