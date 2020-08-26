玉山國家公園石山地區，日前有1隻出生不久的獼猴，疑因為等待民眾餵食，逗留在新中橫公路被車撞死！母猴不忍廢離，依然終日抱著幼猴的屍體，在山區隨著族群移動，母子天性催淚，更令人不捨！
玉山國家公園管理處指出，人類食物不但會影獼猴的健康，造成對人搶奪行為，餵食也容易造成猴群中彼此爭鬥，發生更多傷害或加速獼猴群的繁衍，並且改變動物習性，讓獼猴習慣逗留在路上等待餵食，卻因而造成死亡車禍！
8月22日下午，石山地區就有1隻今年出生的幼猴，被車輛撞擊死亡；母猴不離不棄，這幾天都可以看見猴群覓食移動時，母猴也抱著死亡的幼猴同行。
玉管處提醒遊客，健行或休憩時，請避免在台灣獼猴活動的熱區野餐，廚餘垃圾請自行帶下山，不能留置山上，避免獼猴習慣人類的食物，影響生物本能。因為，台灣獼猴是本島人類以外，唯一的靈長類，學習能力強，人為不當舉措容易養成不利牠、也不利人類的行為。
獼猴是野生動物，別把牠們當成寵物而想靠近，獼猴受驚嚇時，可能會有威嚇行為，如衝撞或跳上身等類似攻擊動作，所以請民眾與獼猴保持安全的「社交距離」5公尺以上。
(中時 )
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