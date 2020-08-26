受西南氣流影響，台南市多區出現強降雨，截至中午，仁德區12小時累積總雨量達220毫米，期盼下雨的曾文水庫，24小時降雨量卻只有7.3毫米，這波雨勢對水庫進帳沒多大助益，所以嘉南平原供灌區多處大雨，農業供灌今日提前間斷，對水情稍有幫助。

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，從氣象局資料來看，這波降雨多下在在平地、沿海地區，曾文水庫上游集水區幾乎沒有下雨，因此對水庫水量挹注有限。

雨下錯地方 曾文水庫進帳少

截至今天下午2點，曾文水庫水位為207.71公尺，蓄水率31.49％，曾文、烏山頭水庫有效蓄水量近2.1833億立方米，蓄水率37.18％。

以供應民生用水為主的南化水庫，累積降雨量41.6毫米，目前水位179.42公尺，有效蓄水量8820萬立方米，蓄水率97.14％。

鄒漢貴表示，為確保民生用水供應無虞，南化水庫盡量引高屏溪水儲至96至97％滿，預留吸收山區降雨空間，避免滿庫溢流，讓下游汙泥影響玉峰堰水質。

此外，嘉南農田供灌採供8休5，這波降雨也讓間斷供灌提前一天，每天可為曾文水庫省下400萬噸用水，不無小補。

(中時 )