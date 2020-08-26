2018年11月公投綁九合一大選的「反核食」公投案拿下近8成同意票，今(26)日「台日農漁產品企業及地方交流會」上日本台灣交流協會代表泉裕泰拋出福島核食議題，盼台能早日解禁福島5縣市食品進口，農委會主委陳吉仲對此提出確保國人食安、有科學根據、不影響產業界、參考國際食品規範等4面向，希望能改善對日經貿的關係。

2018年11月24日公投綁九合一大選的「反核食」案公投同意同過，政府2年內不得違反其決議，因此發生核災的福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣市的任何食品在未來2年內不得進口，距離2年期限僅剩3個月，泉裕泰在該時間點公開提出也引起一番討論。

泉裕泰指出，台日目前最大議題是台灣2011年起認定福島等5縣市食品2年內不能進口，他承諾超標食品不會在市場流通及出口，希望台灣方在科學檢驗下證明無食安疑慮，進口管制也能早日結束。

農委會主委陳吉仲對此回應，核食議題日本政府一直以來都期盼解決，不過公投的民意必須尊重，在公投決議的2年期滿之前無法解決。

陳吉仲表示，台灣是以經貿發展為主的地方，GDP中進出口總值逾140％，任何經貿議題都會遵照總統蔡英文日前所示，依照確保國人食安、不衝擊產業界、有科學根據、參考國際食品規範等原則，本次核食議題同樣適用上述原則。

他強調，福島等5縣市食品的限制進口並未影響台日的貿易量，其他42州縣貿易總額都是正成長，福島食品不會成為台日貿易的障礙。

(中時 )