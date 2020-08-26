彰化縣衛生局採檢美國返台無症狀少年發現確診新冠肺炎，指揮中心卻大動作找政風單位介入調查，引起各界譁然。北市副市長黃珊珊26日於臉書PO文表示，中央指揮中心主導整個防疫工作，地方政府都是執行者，疫情控制得當，才是人民關心的事，怒轟「疫情已經很令人心煩，吵架不會讓病毒不見啦！」

黃珊珊表示，防疫已8個多月，很多事情早已步入正軌，但最近發生許多狀況，讓人不禁覺得好像第一次碰到疫情一樣，甚至有些荒腔走板；首先，北市提出「反對居家檢疫旅客住在非防疫旅館的一般旅館」，一開始中央還說「只要一室一衛進去十四天不出來就可以」，不限制一般旅館收留居家檢疫客人，再推說因為防疫旅館不足所以符合SOP就可以開放一般旅館。

「真不知大家忙了大半年搞防疫旅館是為何？」黃珊珊說，中央與地方政府幹嘛編預算補助防疫旅館？因此經討論過後決定「逆時鐘」，勒令業者在21日前移轉居家檢疫旅客到防疫旅館，並公布還有混居者的旅館名稱，其實都是希望中央與地方一起補起防疫可能的漏洞!

黃指出，衛服部長陳時中找她去中央開會，她也堅定表示北市府無法接受一般旅館收住居家檢疫旅客的立場，且至少要做到分棟分層，絕對不能混居，但仍很感謝陳時中終於從善如流，公布應由地方政府審核通過的防疫旅館才可以收住居家檢疫旅客，早知如此，中央真的沒必要輕率提出令人心驚肉跳的一般旅館開放居家檢疫政策。

黃說，北市府雖公布混居旅館名稱，但大多數的旅客都轉到防疫旅館了，這些旅館很多也都願意轉為防疫旅館，因在邊境逐漸開放的同時，嚴謹的居家檢疫是最重要的防線。

她強調，接下來月底要入境的捷克代表團將達90多人，目前他們國內疫情也有復燃情況，每天約有200多人確診，代表團雖經採檢，但沒人敢保證沒風險，她20日行政院會請院長蘇貞昌協助，可提前告知市府相關行程及動線安排，因代表團住在台北的旅館，也在北市的中央機關拜會，必須提前因應處理，但遲至現在，還是不清楚行程活動方式，90多人如何團進團出，假設到故宮，相關動線安排也應與其他民眾區別，市民必須知道如何應變。

「不需要吵成這樣！」她還說，彰化採檢程序問題吵了一周，防疫期間，意見或有不同，但都是基於防疫的善意，採檢規定一直都由中央主導，地方政府大多只是配合依規定辦理，主動採檢發現陽性，如果有違反規定，那就好好說清楚。

最後，黃說，大家都是想幫忙找出問題，這更不該是藍綠問題，但現在吵成一團，問題本質反而被模糊了，市長柯文哲常說專業問題專業解決，台灣現在疫情穩定，實在不必自亂陣腳，交給專家討論，只要沒有社區感染，疫情控制得當，才是人民關心的事，疫情已經很令人心煩，吵架不會讓病毒不見啦。

(中時 )