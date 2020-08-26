苗栗縣政府衛生局日前赴合康藥局竹南分店查獲違規醫療口罩一批。（苗栗縣衛生局提供／謝明俊苗栗傳真）

日前新竹地區爆發有民眾對合康連鎖藥局販售的醫療口罩有疑慮，新竹縣市衛生局陸續到合康藥局多家分店稽查，苗栗縣政府衛生局獲報後，日前主動前往合康樂局竹南分店稽查，現場查獲民眾退貨的違規產品共2萬8，774片，稽查人員當場查封責令業者保管，並對業者違規事實裁罰，全案函由新竹市衛生局查辦。

8月上旬，新竹地區發生民眾對合康連鎖藥局販售的醫療口罩有疑慮，並在網路上爆料，新竹縣市衛生局展開稽查後，苗栗縣衛生局因轄內竹南有一家合康藥局分店，因而於8月17日主動前往稽查。

稽查人員在竹南分店現場查獲民眾退貨的違規產品，當場予以查封、責令業者保管，共計2萬8,774片。據衛生局指出，業者所售的醫療口罩並未依規定採50片大盒裝，而是以「裸裝」的散裝方式出售，許可證標籤也是另行貼上，有違規定，因此，衛生局依藥事法裁處新台幣3萬元以上至200萬以下罰鍰。

經過衛生局進一步清點，全部查封違規產品將全數運回新竹市合康藥局總店，由新竹市衛生局辦理後續。

苗栗縣衛生局提醒民眾，不要購買來路不明的產品，以免花錢又得不到應有的防護效果。除了徵用的防疫口罩，已由衛生福利部食品藥物管理署專案公文核定分裝販售之外，其餘醫療口罩皆需有外盒及完整包裝標示。購買醫療口罩時，要向藥局、藥房、衛生所或合法的醫療器材販賣業者購買，民眾可以請業者指出包裝標示上的許可證字號，或運用食品藥物管理署網站的「西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證查詢」系統網頁查詢相關資訊，確認產品登錄核准的資料。

(中時 )