陸生開放後，現在就剩新婚陸配無法申請入境返台，現在傳出有台灣女性懷胎九月，但陸籍丈夫卻無法來台陪產，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，台女懷胎的問題，我們雖然也歡迎她丈夫來台，但事實上她也可以過去（待產）啊，希望開放應該是要相對的。不過，各航空公司規定，懷孕超過36週的孕婦是不能搭機。

陳時中表示，台女待產的問題值得來討論，她因為是嫁到大陸，事實上她也可以過去（大陸），當然我們台灣環境是比較好，有很多人都想要進來，但開放是一個相對的，這是思考邏輯上的不同，但人家要來我們也是歡迎，會繼續與陸委會討論。

台女懷胎九月能到對岸待產嗎？根據航空公司適航規定，28週到36週的孕婦需要出示主治醫師的適航證明，否則在機場就會被攔下，無法搭乘，但超過36週以上孕婦絕對禁搭。

至於有傳出有小朋友因長期與媽媽分離，被醫院診斷出精神上的問題。陳時中表示，有關陸配子女產生精神上的狀況，是否被診斷出異常還需要再確認，但會跟陸委會來進行了解。

(中時 )