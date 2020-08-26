台中市東區109年金婚表揚將在9月5日舉行，唯原本預定要受獎的金婚夫婦：楊竹根、楊陳鄉，因楊陳鄉8月中急症過逝並於26日舉辦告別式，東區公所特別在靈前頒發金婚紀念獎牌，表彰倆夫妻結褵50年鶼鰈情深的行誼，圓滿楊陳女士的遺願。

楊陳鄉是家中老大，幼時協助家中務農與照顧弟妹，生活十分艱辛，21歲時便經媒妁之言，嫁給楊竹根一起經營花店，婚後才開始培養感情，她認命認份、勤勤懇懇、刻苦持家，夫妻倆於30年前轉換跑道經營大台北羊肉羹，是旱溪在地的古早味。

夫婦倆事業有成之餘，也積極從事公益活動，參加中山國際同濟會至今39年之久，楊陳女士還是該會最資深的會嫂，協助在地台中旱溪代天宮宮務超過50年，良懿佳德遍傳鄉里。

夫妻倆今年獲選地方金婚代表，唯楊陳鄉卻在8月中急症住院不治，據悉，她在病榻上仍心心念念今年剛與夫結褵50周年，這份不離不棄的情感難以割捨；東區區所何宜真表示，東區公所在得知楊陳女士的情況後，十分不捨也深深感受到夫妻倆這份堅貞不渝的深情，所以一定要幫楊陳女士圓夢。

東區區公所緊急商請廠商趕製獎牌，由臺中市政府民政局副局長徐照山代表盧秀燕市長，在東區區長何宜真及樂成里里長曾仁杰陪同下，26日親往告別式靈前頒贈金婚紀念獎牌，以圓楊陳女士的遺願。

何宜真說，楊陳女士深具傳統台灣女性的美德，用心照顧家庭，感動兒子及媳婦願意離開中科及台積電高薪，回家傳承大台北羊肉羹的工作，這份婦德傳承令人動容，實為金婚楷模。

何宜真說，市府每年舉辦金婚、鑽石婚與白金婚表揚，對於現代社會格外有意義，尤其在臺灣社會離婚率不斷攀升的情況下，夫妻能牽手一輩子，長達50、60年，甚至70年以上，真的實屬不易，今年東區共有51對金婚與21對鑽石婚接受表揚，預計於9月5日上午在公所二樓禮堂舉辦。

(中時 )