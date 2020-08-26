黃子佼稱讚范曉萱演技。（圖／翻攝自廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards Youtube）

黃子佼、溫昇豪出席金鐘入圍記者會。（盧禕祺攝）

第55屆電視金鐘獎今(26日)公布得獎名單，請來上屆以《我們與惡的距離》奪下戲劇節目男配角獎的溫昇豪、金鐘主持人黃子佼擔任揭獎嘉賓，稍早黃子佼宣布迷你劇集（電視電影）女配角獎時，念到「范曉萱，罪夢者」，現場發出疑惑聲，他打趣接說：「對，范曉萱，她有演，不要懷疑喔！就是那個范曉萱，左三圈右三圈」。

黃子佼當年和小S戀愛談得轟動，男方還在身上紋身「S」，以表達對小S的愛，未料15年前疑因曾寶儀介入，兩人閃電分手，小S在《娛樂百分百》中聲淚俱下承認情變，此後黃子佼被冠上負心漢稱號，被小S和其S幫封殺長達15年，2015年兩人才在《康熙來了》同台破冰。

5年前為了替Selina宣傳個人專輯，工作人員提議請Selina好友黃子佼來站台，當時詢問小S意見，她沒打槍，才促成這場世紀和解，小S後來在節目中說：「當年我跟我姊大S在節目上批評你劈腿，我向你道歉，2015年新希望是敵人愈少愈好，不要再糾結。」臉頰泛紅，黃子佼則哭到隱形眼鏡都掉了。

多年過去，黃子佼與S幫之間的恩怨已漸漸淡去，今黃子佼獲邀公布金鐘獎入圍名單，正好宣布到范曉萱以《罪夢者》入圍迷你劇集（電視電影）女配角獎，旁人疑惑他脫口回應：「對，范曉萱，她有演」，主持人劉傑中說：「范曉萱真的是劇中一舉手一投足，眼神都跟先前不一樣」，黃子佼接說：「很媚的，很Sexy，很有慾的」，間接說明了和S幫真的感情回溫。

(中時新聞網)