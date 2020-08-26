《商情》需求淡 魚粉價格恐受承壓 15:062020/08/26 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周國際魚粉報價多數持穩，其中秘魯65%蛋白普通級SD魚粉FOB每噸報1225美元，秘魯68%蛋白特優SD魚粉FOB每噸報1450美元，智利67%蛋白優質SD魚粉FOB均價每噸報1350美元，較上周下跌30美元。 據了解，中國市場新季陸續有所成交，但是港口魚粉庫存持續增加，魚粉價格恐持續下跌，目前水產養殖業對魚粉的需求量旺季較晚，大部分飼料企業持觀望態度，預計短期內魚粉市場呈現弱勢局面，魚粉價格恐將繼續承壓。(商品行情網) (時報資訊) #魚粉 #SD #FOB #蛋白 #承壓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》美庫存意外大減 需求疑慮仍令油價承壓 11:082020/08/26 財經 《商情》需求增 芝加哥大豆漲至七個月高價 09:092020/08/26 財經 《商情》預期需求增加 東京期膠漲至2周高點 10:002020/08/26 財經 《商情》COVID-19新療法提振 亞洲天然期膠全漲 10:002020/08/25 財經 雙引擎催動 神基下半年樂觀 04:102020/08/26 證券．權證 輝達新顯卡將上市 台廠盼搭銷售順風車 04:102020/08/26 產業．科技 化學業年度盛會 TCIA產業高峰論壇9／2登場 04:102020/08/26 投資理財 《造紙股》營運苦盡甘來 榮成、寶隆同歡 10:172020/08/26 財經 搶億元以上大戶 券商與銀行 9月決戰 04:102020/08/26 財經要聞 永冠三KY競拍 熱度創紀錄 04:102020/08/26 全球財經 財經熱門新聞 華為能撐這麼久嗎 陸產EDA軟體5-10年完成 - 財經 劉虎是誰？川普政府犯低級錯誤 鶴、虎傻傻分不清 - 財經 台積電狂砸百億獵4廠 專家洩口風：肥單來了 - 財經 第3座資料中心砸200億落腳雲林 Google回應了 - 財經 都是台股兩大天王 專家曝散戶押錯的下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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