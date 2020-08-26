本周國際魚粉報價多數持穩，其中秘魯65%蛋白普通級SD魚粉FOB每噸報1225美元，秘魯68%蛋白特優SD魚粉FOB每噸報1450美元，智利67%蛋白優質SD魚粉FOB均價每噸報1350美元，較上周下跌30美元。

據了解，中國市場新季陸續有所成交，但是港口魚粉庫存持續增加，魚粉價格恐持續下跌，目前水產養殖業對魚粉的需求量旺季較晚，大部分飼料企業持觀望態度，預計短期內魚粉市場呈現弱勢局面，魚粉價格恐將繼續承壓。(商品行情網)

(時報資訊)