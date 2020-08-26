農委會為配合振興三倍券推出的500萬張農遊券，農委會主委陳吉仲26日指出，已使用超過5成，有效吸不同族群進入農業場域，帶動衍生的消費效益超過28億元，與最被預估花12億元預算，可帶動50億元消費效益是「非常接近」。

依據農委會統計，至8月24日止，500萬張農遊券已使用280張以上，且近9成是用在購買農特產品或伴手禮，其他約10％是使用在餐飲服務、門票及體驗活動。

雖然農遊券的消費集中在購買農特產品或伴手禮，但是，陳吉仲說，還有有效帶動出門、出遊到農業部門及相關場域消費的效果，整體消費有移動性現象，特別是五都人口移動到其他縣市消費的趨勢最為明顯。

同時，也吸引不同年齡層進入農業場域，陳吉仲說，很多農漁會反映，以前從來沒巿看過那麼多年輕人會進到農會超市或農特產展售中心逛賣場、買農特產品。

農委會指出，農遊券的推動，確實讓國產農產品及農漁會營業據點行銷到不同客群，提高農業消費與市場通路的能見度，也拉抬了農業旅遊的動力與聲浪重。

陳吉仲指出，以使用280萬張、衍生28.77億元消費效益估算，未使用的220萬張在9月17日使用期限全數使用完畢，應可超過50億元消費效益的目標值，且這還沒有包括結合三倍券使用的加乘效益。

(工商 )