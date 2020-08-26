「觀光工廠節慶首選系列」選拔結果出爐了! 經濟部工業局辦理觀光工廠特色產品選拔，在眾多參選商品中，採二階段審查，遴選出28件節慶首選，實屬觀光工廠代表性產品，值得推薦給消費大眾。

工業局表示，為行銷推廣觀光工廠，鼓勵業者提升產品品質，滿足遊客選購需求，於今年度首次舉辦「觀光工廠節慶首選」選拔，根據美學設計、節慶文化內涵及在地連結等面向進行評比。隨著中秋節的腳步越來越近，此次所遴選出的優質產品當中，如使用在地大甲芋頭的阿聰師小芋仔是創新版的芋頭酥，鬆軟綿密的芋泥內餡包入好吃的鹹蛋黃，還有紅頂榖創的抹茶紅豆椪，用口感扎實的紅豆沙配上抹茶餅皮，及得獎無數的金車蒸餾瓶器造型威士忌，舉杯賞月品味尊榮，皆是您中秋送禮不可錯過的首選。

工業局指出，這次所遴選出的產品，將授權使用專屬標章，黏貼於商品本體或包裝上，標章設計採英文「select」與台灣形象融合而成的禮物造型，象徵觀光工廠所生產之優質好禮。後續將公開表揚獲選廠商，並優先納入各項推廣活動與行銷通路，增加廠商曝光機會。目前觀光工廠皆可使用振興三倍券，歡迎民眾持券消費及體驗，相關資訊可到觀光工廠自在遊網站（https://taiwanplace21.org.tw）查詢。

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