政府7月起至10月底推出安心國旅補助，暑假檔期旺上加旺，國旅爆量使得39億元經費在8月過完後吃緊，只能撐到9月初，交通部爭取追加預算遲遲沒有著落，國旅補助恐提早結束。21個縣市旅遊公會今聯名向政府和話，國內百業急需振興，安心旅遊可帶動國內消費市場，希望政府別在雨天收傘，讓安心旅遊持續安心前行。

旅遊公會全國聯合會與21個縣市旅遊公會今發出公開信，強調國境至今尚未開放、疫情仍持續中，國際經濟蕭條，國內百業也急需振興，值此非常時期，可以帶動內需經濟的火車頭即是「安心旅遊」。

公會強調，安心旅遊除能振興全國各地的觀光產業鏈，更帶動擴大3倍券消費實績，有效緩和觀光產業員工資遣、停業、解散惡化，也因為旅遊消費，進一步帶動各產業的活絡，改善社會失業勞工善後問題，帶動國內經濟。

旅行社包裝國內旅遊相關產品，有規劃讓利補助款給旅客，品質有保障、價格優惠，使得旅客踴躍參團，才能帶動經濟價值；旅行社結合地方產業、遊覽車業、旅宿業、導領隊人員努力開發宣導旅遊往前衝，在公部門振興券及私部門旅行社讓利引導下透過鼓勵消費者走到戶外，撑起相關服務業的發展維持營收，同時也增加國內消費的政府税收。

公會認為，如果臨時變更原來的政策時間或內容，不單是變動期間或內容的小狀況，也影響旅客跟業者間的消費糾紛、影響了在近期內各產業業者對銀行融資（信保基金）的償債能力，以及影響了各產業是否續聘員工的可能，此變動是大幅度、大範圍的造成社會消費糾紛及國民不安。

公會表示，了解目前府院統籌分配困難，然而在此政策實施並需貫徹之際，誠懇呼籲行政院及總統府，必須加倍重視此問題，期盼政府要推動的觀光立國不要淪為口號，更希望政府增列預算，完成補助工作，協助旅遊業者及此安心旅遊所帶動的各產業業者共同撐過疫情，等待另一個榮景。在目前國際疫情不穩定時，內需消費及產業投資才是經濟穩定的基礎，政府不該雨天收傘，這波國旅的存亡，是攸關全國經濟穩定的關鍵。

(中時 )