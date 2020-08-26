曾姓補習班數學男老師，去年6月間利用一對一輔導教學，在補習班教室上課時，涉嫌3度對就讀小五的女學生伸出狼爪，趁機撫摸女學生大腿、私處等，經家長提告，曾姓老師坦承犯行，並與家長及被害人和解，取得原諒。台中地院依猥褻罪判刑1年2月、緩刑3年，全案仍可上訴。

曾男在台中市1家補習班擔任數學輔導老師，就讀國小5年級的女學生「小美」報名補習班的一對一教學課程，由曾男擔任數學老師。

豈料，曾男在108年6月5日、6月10日及6月12日等3天，在補習班教室內上課時，均趁機伸出鹹豬手，撫摸「小美」大腿內側、私處等，趁機猥褻得逞。

案經女學生家長向警方報案。法官認為，曾男為人師表為滿足性慾竟利用一對一教學機會，多次猥褻年齡尚幼的女學生，敗壞社會風紀、戕害被害人身心，依對於未滿14歲之女子猥褻罪，判處徒刑1年2月，因審酌曾男犯後坦承犯行，並與家長及被害人達成和解，予以宣告緩刑，並接受90小時義務勞務、法治教育3場次。

(中時 )