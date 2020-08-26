由謝沛恩、郭雪芙主演的新片《揭大歡喜》，日前順利晉級金馬獎複選，有趣的是，金馬獎隨後通知該片劇組，要將片中女扮男裝的「男主角」謝沛恩，依她本人性別改為提報女主角獎，讓導演魏瑛娟突然有點轉不過來。

魏瑛娟表示，謝沛恩無庸置疑就是電影的男主角，她為反串演出該角色不僅剪去28年長髮，裝MAN過程更吃盡苦頭，出身劇場的魏瑛娟說，拍攝該片無非就是想越性別藩籬、展現純粹的表演，認為金馬的善意反而界限了性別。巧合的是，柏林影展也在25日宣布，為消除性別階級區隔，未來最佳演員獎銀熊獎「將不再區分男女」，魏瑛娟認為這個適時的消息與前進的想法，正好提供金馬獎對該獎項的另番思考空間。

謝沛恩飾演電影「男主角」，為裝MAN過程吃盡苦頭。（海鵬提供）

《揭大歡喜》是資深劇場名導魏瑛娟與電影導演陳宏一聯手執導的新片，該片改編自莎士比亞四大喜劇之一的《皆大歡喜》，劇情講述一群男女在追求愛情時所發生的趣事，但由於當時只有男人能上台演戲，劇中所有女性角色都只能由男性扮演。

研究莎劇多年的魏瑛娟，在籌拍《揭大歡喜》時突發奇想，決定在400多年後顛覆莎翁劇史，將片中所有角色都交由女性飾演，除反映時下社會越來越普遍的無性別現象，更能凸顯真愛不設限。

報名角逐「男配角」的實力派演員許乃涵（右），也被「協助」改報女配角。（海鵬提供）

無獨有偶的是，不僅謝沛恩將被「矯正」改為提報女主角、並將與同戲戀侶郭雪芙競爭，金馬獎同時也通知《揭大歡喜》劇組：另一位報名角逐「男配角」的實力派演員許乃涵，也將被「協助改報女配角」。電影預計明年春天上映。

(中時 )