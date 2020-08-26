最近兩岸軍事升溫，共機頻在我西南空域附近飛訓，還曾越過海峽中線，我空軍第一線任務增加，軍友社理事長李棟樑與空軍司令熊厚基上將，今天上午飛台東與花蓮基地慰問官兵，此外，兩人上週二從台北飛台中、台南與屏東基地慰問官兵，加上今天行程，等於全台空軍基地繞一圈，為空軍飛行員加油打氣。李棟樑並捐贈1600餘客國賓飯店的牛肉面，給所有飛行員與空軍作戰指揮部官兵。

李棟樑指出，八一四空軍勝利紀念日，今年又逢中華民國空軍建軍100年，原本熊厚基就邀請他前往各飛行聯隊訪問慰勞。加上近日兩岸關係緊繃，位於第一線的空軍，壓力與辛勞自然備增，而這些加重的任務都是為了捍衛我國的國家安全，軍友社要讓空軍全體官兵感受到國人對空軍和國軍的支持及肯定。

軍友社李棟樑與空軍司令熊厚基與花蓮基地官兵合影。呂昭隆攝

為此，李棟樑與熊厚基近日密集到空軍單位致敬，除了前往空軍司令部與空軍作戰指揮部表達慰問外，上週二前往西岸各個空軍戰鬥機聯隊敬軍，今天到東岸的台東及花蓮基地慰訪。除了對各聯隊致贈慰問金、慰問品外，李棟樑特別加訂1600客國賓飯店的牛肉麵，招待所有飛行員與地面戰管人員，其中最接近西南防空識別區的台南基地第一聯隊，分配到的也最多。另外各基地的官兵需求，李棟樑也盡一己之力達成，如當場允諾台東志航基地更新營區內的販賣機。

此外，今年九三軍人節，軍友社於9月1日在國賓飯店舉行「全國各界向國軍致敬」餐會，邀請對象全是各外離島、高山偏遠營區、各軍種模範團體、防疫救災有功的官兵。這幾年軍友社均邀請當選國軍楷模與模範團體主官出國旅遊，今年受到疫情影響暫緩，不過李棟樑表示，等到相關入出境禁令解除，還是會按原計畫舉辦，這些經費都是李棟樑自掏腰包。李棟樑上任至今6年餘，勞軍已達千場。

(中時 )