加拿大籍男子DAVID，今年6月底騎機車行經潭子區大富路口，因闖紅燈被廖姓員警攔查取締開立罰單，他因不滿被開罰，涉嫌當場對廖警辱罵「IDIOT」、「STUPID」，意指白癡、笨蛋等語，DAVID到案否認，法官以警方密錄影像及現場目擊民眾證詞，依妨害公務等罪判處拘役20日，全案仍可上訴。

59歲的DAVID在今年6月30日下午騎機車行經潭子區大富路一段與大豐一路的路口時，因闖紅燈被廖姓員警攔查取締，他不滿被廖警開立罰單，涉嫌當場辱罵「YOU IDIOT」、「ARE YOU STUPID」等語，現場還有黃姓民眾目睹，DAVID被警方當場逮捕。

DAVID矢口否認妨害公務犯行，辯稱他沒有罵警察「STUPID」、「IDIOT」等語。法官依目擊證人作證及警方密錄器影像等證據，不採信DAVID說詞，認為他因不服取締，對執行職務的員警言詞侮辱，侵害員警執行職務的嚴正性、藐視國家公務員公權力，依妨害公務等罪判處拘役20日，得易科罰金。

(中時 )