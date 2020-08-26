長安醫院神經內科醫師孔勝琳說，治療「新發生每日持續頭痛」必須使用一些比較特別的藥物，如某些特殊的抗憂鬱藥物或抗癲癇藥物，治療此類頭痛的效果十分的良好。（馮惠宜攝）

52歲陳姓婦人因暈眩至長安醫院神經內科求助，經醫師診斷是耳石脫落症所致。後續安排腦波等一系列檢查，沒想到她卻因此開始持續性頭痛夢魘。經醫師進一步為她安排神經檢查及腦部核磁共振攝影，確認沒有結構性異常後，診斷是罕見「新發生每日持續頭痛」，經過二個月的特殊抗憂鬱藥物及抗癲癇藥物治療，終於緩解惱人的頭痛症狀，重拾生活品質。

長安醫院神經內科醫師孔勝琳表示，「新發生每日持續頭痛」是一種少見的頭痛。這種頭痛的病名聽起來很遜，沒甚麼學問的樣子，但卻是一種令人棘手的頭痛。它的特色就如同病名所告訴我們的「每日持續頭痛」，頭痛的症狀會從某天某個時間或事件後，就開始如影隨形地持續地頭痛著。患者通常可以清楚地說出就是在「某一天」或「某個事件之後」，就被頭痛纏上。

陳女士說，一輩子從來沒有頭痛過，但就在做了腦波檢查那天開始，惱人的每天持續性頭痛就再也沒停過。她吃自己買的止痛藥，也跑了好幾家診所打針吃藥，卻一點效果都沒有。她形容頭上的疼痛就像是幾千條看不見的橡皮筋緊緊地箍住般，想拿都拿不掉，每天如影隨形地痛著，吃藥打針都不會好，幾乎要把人逼瘋。

孔勝琳說，患者的另一個共同特色就是：頭痛吃止痛藥都沒效。因為這是「新發生每日持續頭痛」很特別的特色。治療的部分，必須使用一些比較特別的藥物，如某些特殊的抗憂鬱藥物或抗癲癇藥物，治療此類頭痛的效果十分的良好。

孔勝琳籲民眾，若長期頭痛或有不明原因頭痛，建議一定要諮詢專精於頭痛醫學的神經科醫師，確切診斷，才有辦法徹底治療。

(中時 )