華碩新一代ZenFone 7系列5G智慧手機正式登台，全球首場線發表會由董事長施崇棠親自開場。延續翻轉鏡頭的雙新機ZenFon 7、ZenFon 7 Pro（ZF 7、ZF 7 Pro）在台首發後隨即開賣，以全新三鏡頭、拍攝功能更優化，螢幕色彩精準度符合Delta＜1及5,000mAh大電量的升級體驗搶攻5G手機市場商機。

ZF 7系列備受矚目的翻轉鏡頭，結合了廣角（64MP，F1.8，SONY IMX686感光元件）、超廣角（12MP，F2.2，SONY IMX363感光元件，113度超廣角、微距4公分）及望遠（8MP，3X光學變焦+12X數位變焦）等「大三元」鏡頭，同時支援8K（30fps）及4K（60fps）錄影格式，加上背蓋增設的指向性麥克風，進一步強調較上一代ZF 6優化的使用者拍攝及影音體驗。

ZF 7及ZF 7 Pro除了在行動處理器有所區別，分別採用高通驍龍Snapdragon 865及865+的5G晶片組外，規格上的主要差異，僅為其大三元鏡頭組搭載OIS光學防震功能與與否。至於在價格上，則分別定在21,990元起及27,990元。

華碩首次推出搭載翻轉鏡頭的ZF 6時，不少人對其翻轉鏡頭馬達的強度頗有疑慮，此回的ZF 7系列，也進一步強化翻轉鏡頭模組的機構件強度，以更小的強化轉軸、提供更大的扭力外，在防摔系統方面除既有的重力感測器外，又再加入角度感測器，同時能保證20萬次的鏡頭翻轉壽命，以每天翻轉100次計算，可保證使用至少5年。

ZF 7系列採用三星AMOLED的6.67吋全螢幕，除了畫面刷新率90Hz、1ms的反應速度，Delta＜1的色彩精準度能讓使用者拍攝的畫面精準呈現色彩，在規格及功能上則強調具有可媲美高階電競手機的效能。

其它諸如升級的5,000mAh大電量電池，除了延續先前的智慧充電功能外，也有結合鬧鐘設定的排程充電功能，及可設定充電上限、以維持電池的續航力，還有整合多元功能的三合一智慧按鍵，納入包括自訂快捷鍵、指紋辨識及電源鍵等，要讓用戶能更直覺性的便利操作。

(工商 )