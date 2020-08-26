中國半導體行業協會副理事長魏少軍26日在世界半導體大會中表示，預計大陸2020年晶片進口，將連續第三年保持在3,000億美元以上。

搜狐科技報導，針對半導體公司受到資本市場追捧此一現象，魏少軍表示，次級市場的反應超出預料。魏少軍認為，從產業角度來看，目前在科創板或創業板，或是在其他地方上市的個別企業估值過高。

魏少軍指出，「現在大家賺錢賺得有點著急，太容易了，這不是好現象，我們希望對產業的投資應該是長期、持續、高強度，而不是追求短期利益，那些短期利益的投資人早晚會被市場拋棄」。

魏少軍又稱，現在就談大陸半導體逆勢上漲可能還太早。三、四季以後，才能看到大陸半導體到底是增長還是放慢。

不過，魏少軍表示，大陸半導體產業「危中有機」，一方面受到新冠肺炎疫情影響，整體需求放緩。但是另一方面，大陸半導體的市場由於國際環境影響，本地化的過程在加速。這對大陸半導體本地產業而言可能是一個利多，雖然利多相對有限。

(工商 )