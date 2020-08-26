2019年全球金融科技（FinTech）投資金額達1,357億美元，創下歷年次高紀錄。KPMG安侯建業25日指出，2020年受新冠肺炎疫情刺激，企業將加速數位轉型與投資金融科技領域，有望帶動金融科技投資額。

根據KPMG調查，全球金融科技投資額自2014年512億美元規模逐年成長到2018年1,410億美元史上新高水準，2019年受中美貿易戰影響，投資人變得更為謹慎，因此投資額下滑至1,357億美元，但仍為歷年次高。

受到全球新冠肺炎影響，企業加速做數位轉型導入遠端技術與科技應用，KPMG安侯建業指出，大型企業趁勢併購及投資，市場留強汰弱，加上2020年全球開放銀行（OpenBanking）興起、AI與5G技術應用成熟，皆為全球金融科技產業利多。另一方面，民眾保持社交距離及減少外出，也增加使用行動支付、網路銀行等數位服務頻率，消費者意願已經明顯提升。

而亞太地區金融科技投資額從2014年45億美元規模逐年成長到2018年312億美元水準，但中國大陸2019年同樣因貿易戰因素，陸企轉趨觀望態勢、不敢投資，因此2019年亞太金融科技投資額僅129億美元。

KPMG分析，亞太地區金融科技投資總額在2019年底出現了強勁反彈，中國大陸除了P2P借貸領域受監理機關的力道提升而些微下降影響，但螞蟻金服2019年末在新加坡提交了數位銀行執照申請，而騰訊在中國以外地區（例如阿根廷）進行大量投資，可看出陸企積極布局金融科技並大舉投資。

此外，在東南亞方面，印度的金融科技投資額創下歷年新高，而印尼成功孵出新創企業GO-Jek，雖從運輸起家，但已經衍生出一系列服務如GO-BILLS幫忙用戶付帳單、GOCLEAR可預約人員打掃家裡，打造生態圈。另外，共享運輸公司Grab在泰國打敗Uber、手機錢包公司Momo在越南逐漸崛起，顯見人口紅利龐大、經濟成長起飛的東南亞市場潛力無窮。

KPMG調查雖未涵蓋台灣，但KPMG指出，我國消費者受疫情因素，使用行動支付比例明顯上升，加上台灣開放3家純網銀、API開放、個資保護、證券型代幣（STO）等政策利多，未來台灣金融科技商機有望大幅成長。

(工商 )