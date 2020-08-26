昨（25日）適逢七夕情人節，情侶們除了吃大餐，也難免會激情一番。不過當街上演活春宮，恐怕仍非「常人」行為。有網友在臉書社團貼出一段影片，竟然有一對情侶公然在新竹路邊「炒飯」，女上男下搖來搖去，影片曝光讓網友傻眼，因為「事發」地點就在新竹市政府前面，對面就是新竹市警察局，這對男女的行徑可說大膽至極。

一名網友在臉書社團《新竹爆料公社》貼出2段、總計2分鐘的影片，並寫道：「七夕情人節快樂哦，為了新竹市生育率，他們非常拚命，直接在市政府前、警察局對面，（但）這……合理嗎？顛覆三觀，為什麼不回家。」。不過這2段影片PO出不久疑似就被刪除，目前已無法在該社團看到。

影片中街頭燈火通明，馬路上車流不斷，不過一點也不影響這對男女的高昂「性致」，兩人坐在路邊椅子上，女子正面「騎乘」男子並激烈搖晃，相當賣力。

相當然爾，活春宮片引發網友熱烈討論，眾人紛紛留言：「難怪新竹生育率是最高的，連路邊都在生產」、「不要這樣，人家是去對面汽旅發現客滿了才就近在路邊」、「那地方人很多欸這樣也行」、「情人節閃屁哦」、「這應該是在新竹市立動物園野生動物區拍到的」。

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(中時新聞網)