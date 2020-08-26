大陸網紅NEO（奶酪小魚）臉蛋清秀甜美、氣質清純，常常在抖音分享男友視角的短影片爆紅，不過日前網路上卻傳出一支不雅影片，女主角被臆測是NEO，引起軒然大波。

影片中，女主角被一名男子壓著，身體雙雙交疊，網友從女生的眉眼中，比對出很像NEO，被猜測可能影片遭外流，不過也有人質疑影片作假，「那男的怎麼還看鏡頭？」、「看起來不太行啊」、「太假了」、「想紅想瘋了？」更有粉絲跳出來替NEO護航，認為五官雖然很神似，但還是不能斷定就是本人，對此，NEO也還沒有對事件做出回應。

NEO被指是影片中的女主角。（圖／微博）

其實，NEO過去拍攝的影片，就被質疑過「擺拍痕跡太重」、「僵硬又不流暢」等尷尬感，遭到不少酸民吐槽，這回又爆出疑似性愛影片外流，再度引發話題。

隨著網路的快速傳播與發達，許多網紅也曾被誤傳性愛影片，像是「小鄧紫棋」蕾菈（Lyla）上個月才被爆出一支露點不雅影片，畫面中，女主角坐在男性的大腿，上衣當場被扯下，露出渾圓美胸，不過，蕾菈事後極力撇清女主角不是她，氣憤地說：「我再說最後一次，這就不是我，我胸部沒有那麼大也沒那麼挺，不要再亂傳亂講是哪裡有病！」呼籲網友要懂得明辨是非。

(中時新聞網)