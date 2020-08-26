美國共和黨全代會25日進入第2天，雖然美國國務院先前早已規定內部人員不許在政黨大會與競選場合發言支持或批評任一政黨候選人，然而正在中東訪問的國務卿蓬佩仍將以預錄方式，在共和黨大會上發表演說，不僅打破國防外交決策人員在競選期間須與政黨保持距離的傳統，更讓眾議院決定對他發起調查。

美國國務卿透過錄影在共和黨大會上發表演說挺川普連任，但媒體指出此舉不僅打破國防外交決策人員在競選期間須與政黨保持距離的傳統，更讓眾議院決定對他發起調查。

據美媒《CNBC》以及《國會山莊》報導，在共和黨主題為「機會夢土」的全代會第二日行程中，預計第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）之外，最令外界注目莫過於川普政府的鷹派大將卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的錄影致詞演說。曾表態有意參加2024年總統大選的蓬佩奧表示，正是川普總統將「美國第一」的願景化為行動，妻子與兒女生活更為平安且自由。

另外，雖未提起國務卿身分，蓬佩奧也在演講說提到川普政府時期的多項外交政策，並跟隨川普一同批新冠病毒為「中國病毒」，並讚揚川普的對北韓政策，稱正是川普才能降低雙邊緊張氣氛、克服萬難讓最高領導人金正恩上談判桌，且北韓再也沒有核試。

雖然蓬佩奧先前一再強調自己是以私人身分在共和黨大會發表演說，不過此舉已打破國務院自2019年12月更新的相關準則，其中規定國務院人員不許在政黨大會、競選場合或類似活動中，發言支持或批評任一政黨候選人、政黨或政治團體。且蓬佩奧7月時也曾在內部電報中，提醒國務院人員即使是在工作以外時間，也不得參與政黨活動，「政治任命官員也受到類似限制」。

「華盛頓郵報」報導也指出，國務院雖稱蓬佩奧是以私人身分進行演說，也未動用任何行政資源，但歷任國務卿多謹守行政分際，即使任職期間曾出席所屬政黨全代會，但從不曾公開發表演講，蓬佩奧此舉備受爭議。另外，民主黨掌控的眾議院外交事務監督和調查小組委員會宣布，將對蓬佩奧的演說是否違反聯邦法律和法規展開調查。

(中時新聞網)