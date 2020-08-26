前高雄市長韓國瑜過去在任內曾規劃「愛情摩天輪」，但礙於用地與港務局協商取得失敗問題而作罷。新任高雄市長陳其邁，昨主持首場市政會議，針對韓國瑜任內政策進行統整評估，今被問及是否會延續具高討論度的「愛情摩天輪」政策，陳其邁僅表示，會再評估、討論。

「愛情摩天輪」是韓國瑜過去曾拋出，有過規劃的大型建設，高雄市政府108年8月30日的新聞稿指出，時任經發局伏和中局長表示，韓國瑜的構思，吸引多家國內外廠商主動提出摩天輪的開發構想，經實地勘查並進行土地、法令、財務等綜合評估後提出4處建議開發基地，分別以高雄港4-8號碼頭、16-18碼頭以及21號碼頭等三處空地為主。

前副市長李四川今年5月接受YouTuber《民正言順》專訪時也曾提到，愛情摩天輪3處選址都在工20跟多功能經貿園區，整塊地都是交通部港務公司的地，原則上已經在102年，就已經都市計畫通盤檢討做變更。若按照法令變更，這些地交通部原本在108年前要開發，要捐52％給市政府，高市府也已把所有要來投資的廠商說明書準備好，港務公司把協議書都簽好，愛情摩天輪就可招標動工，結果交通部遲遲不簽協議書。

據《鏡傳媒》今(26日)報導，陳其邁團隊在市政會議，檢討盤點韓國瑜團隊推動政策後，「路平專案」將繼續執行、並興建輕軌二階，至於「愛情摩天輪」，陳其邁僅表示，需要再評估、討論。

(中時新聞網)