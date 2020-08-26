永昕生醫(4726)Q2創下單季營收新高紀錄，並逐步擺脫財務壓力，隨著技術、資金及產能能量陸續到位，下午法說會中宣佈將持續深化亞太區業務並搶攻全球異體細胞治療市場，2025年打造專屬的世界級細胞治療工廠。

永昕董事長林榮錦表示，在全球生物藥開發的浪潮下，將持續深耕亞洲、放眼全球，隨著GMP二廠如期動工，永昕成為全球生物藥的生產基地僅咫尺之遙。此外，鑒於細胞治療是下一個十年的關鍵，永昕也超前部署積極搶攻異體細胞治療領域，預計3年內建立細胞治療的完整技術平台與GMP生產產線，並於5年內打造專屬的細胞治療工廠。

據日本經濟產業省的預估，全球再生醫療產值在2050年規模將達到3,800億美元。再生醫療經濟規模化的關鍵在於異體細胞治療產品的相關應用。現行的自體細胞治療雖然幾乎不會有免疫排斥的問題，卻可能面臨病患細胞品質不良、與時間賽跑以及費用負擔龐大等疑慮。異體細胞治療則可將培養好的細胞規模化量產，不僅具價格優勢，更可使療程普及化，讓更多病患因而受惠。不過，量產細胞治療產品的技術門檻相當高，如何在規模量產下仍確保細胞的療效、品質及穩定性，皆成為過程中需要嚴加控管的要件。

永昕總經理陳佩君表示，細胞治療因應特殊法規要求，安全性管控非常嚴格，且需要在全程無菌狀態進行特殊培養、製造與充填，擁有高技術門檻。永昕是少數具備異體免疫細胞放大及GMP生產技術，同時也有製備客戶美國臨床一期用藥經驗的企業，技術水平領先全球。此外，永昕將階段性的建置各式細胞治療平台，精進技術並導入自動化製程提升製程與產品品質的穩定性，可望5年內成為全球藥廠的細胞治療培養工廠。

永昕在2017年即切入細胞治療領域，專注異體細胞治療產品的產程建立與產線升級，特別是針對懸浮式殺手細胞(NK細胞)的培養技術與放大製程開發。永昕預計3年內擴充細胞治療產品(如：貼附式幹細胞)的產程開發、設立獨立產線，並於2025年建置異體細胞治療的專屬工廠。

永昕2020年第二季營收達2.69億元，較去年同期大幅增長134.04%，每股盈餘0.62元，首度轉虧為盈。

(時報資訊)