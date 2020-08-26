美中貿易局勢及新冠療法報喜，鼓舞隔夜標普500指數、那指再創新高！台股今日由護國神山台積電(2330)掛帥領軍，供應鏈家登(3680)、漢唐(2404)、帆宣(6196)、弘塑(3131)士氣激昂，惟權值股鴻海(2317)、大立光(3008)雙雙熄火，聯發科(2454)仍因華為禁令利空拖累盤勢，令盤中指數一度翻黑，惟生技、造紙、航運等傳產股獲資金點火推升指數翻紅穩揚，尾盤台積電(2330)獲大單敲進寫收盤最高，拉升加權指數收在今日最高12833.29點，上漲75.04點，收復12800點大關，呈現連4紅走勢，成交值縮至1759.12億元。今日外資(不含外資自營商)買超17.7555億元，投信買超3.2527億元，自營商賣超5.1086億元，三大法人買超15.89億元。

權王台積電(2330)先進製程技術持續領先，今日開高穩揚站穩月線，尾盤在買盤敲進下改寫收盤新高442元，帶旺本土供應鏈帆宣(6196)、弘塑(3131)強勢攻頂，家登(3680)、漢唐(2404)等聯袂勁揚，盤面上表現最耀眼；權值股鴻海(2317)、大立光(3008)雙雙熄火壓抑大盤漲勢，聯發科(2454)因華為禁令遭美系外資砍目標價至690元，吞下連3黑K並失守580元。高價股漲跌不一，祥碩(5269)獲買盤點火收高近3.5%，2日填息達陣，股后矽力-KY(6415)漲多回檔收在1900元，信驊(5274)、昇佳(6732)攻勢凌厲雙雙勁彈，七千金熱門人選鈊象(3293)創高拉回險守900元，旭隼(6409)連兩日遭賣單調節，告別千金股之列。

傳產股表現方面，防疫概念股再獲買盤青睞，中裕(4147)與哥倫比亞大學簽COVID-19最新單株抗體授權，激勵亮燈鎖漲停登8個月高，帶動醣聯(4168)跟進攻頂，「天國一輝」中天(4128)、杏國(4192)、杏輝(1734)、合一(4743)聯袂大漲，口罩大廠南六(6504)、恆大(1325)、康那香(9919)亦同步反彈。航運股續獲資金青睞，陽明(2609)連兩日亮燈漲停、登近兩年高，台航(2617)、新興(2605)、遠雄港(5607)攜手揚帆。工紙大廠榮成(1909)下半年可望苦盡甘來，利多加持獲買盤敲進直攻漲停，集團代理銷售工紙的寶隆(1906)母子同歡，亦同步放量攻頂，激勵永豐餘(1907)、士紙(1903)跟進走揚，推升造紙類指漲幅居上市之冠。

中美貿易停火和疫情趨緩使市場氣氛樂觀，外資連2日買超台股共計52.41億元。隨著美股持續創高，本周台積電(2330)線上技術論壇登場成為多頭救世主，在台積電持續不斷投資，擴充產能及提升製造能力，穩固領先地位，今日領軍供應鏈齊聲高歌，護住台股山河，不但收復上周四大失土，並且重回多頭格局，距離「萬三」僅不到200點之遙，惟成交量持續萎縮，短線上有量價背離疑慮，行情應仍維持高檔震盪，操作上建議切勿追高殺低，短線可挑選強勢股操作，中長線靜待拉回季線量縮止穩後再逢低增加持股布局，選股方向可留意5G、設備、IC設計、資訊軟體、生技、風電股。

中美首階段貿易協議後續發展似呈轉寰空間，加上新冠疫情漸次趨緩，各種工業、服務業與旅遊業等活動多將再度興起，使大盤反映未來3至6個月的基本面轉機契機不宜看淡，短期多方仍以國家隊法人動向馬首是瞻，在權王台積電未明顯反轉前，個股依題材表現仍審慎樂觀，目前台股呈現驚驚漲看回不回，行情應可望維持高檔震盪。8月27～28日將舉行全球央行年會，分析師認為，聯準會主席鮑爾談話應是偏鴿派，9月16日FOMC是美國總統選前最後一次，鮑爾不至於與川普對作，預料美股短線不會大幅度下跌，應是強勢震盪走多。

(時報資訊)