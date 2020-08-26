金管會為因應高資產客群理財服務需求，規畫允許符合資格的銀行及券商申辦財富管理業務。主委黃天牧認為，財富管理業務在低利率環境下勢必成為必爭業務，而誠信、用心、把對的事堅持做下去，將是做好財務管理業務、獲得客戶信任的關鍵。

黃天牧今（26）日出席今周刊「2020第14屆財富管理銀行暨證券評鑑頒獎典禮」時表示，金管會自去年起就規畫高資產客戶才物管理，銀行業部分已在數周前公布，預計9月15日前接受申請，證券業部分昨（25）日剛公布，預期至少會有10家券商申請。

黃天牧認為，在低利率環境下，財富管理業務將是各銀行及證券必爭的一項業務。而今日各家公司之所以能獲獎，應該也是因為管理嚴謹，才能得到信任及尊敬。而監理上的嚴謹，就包括法遵、內控、風控及公平待客。

黃天牧指出，上周舉行證券期貨業公平待客頒獎典禮，有家得獎的中部小型專營券商只有簡單的3頁簡報、只說了3句話，但讓他印象非常深刻。該券商認為，之所以能在公平待客得獎的原因，是因為誠信待人、用心做事，把對的事堅持做下去。

黃天牧認為，金融業要做好財富管理業務、獲得客戶信任，說來很複雜、其實也很簡單，就是誠信、用心、把對的事堅持做下去。

黃天牧也分享過往經驗，表示2年前赴英國參訪擁有220年歷史的資產管理公司，雖然該資產管理公司50％股份目前仍由家族持有，但在市場上非常有聲譽，甚至連英國皇室都委託該公司管理資產。

黃天牧表示，該公司董事長秉持的管理哲學，包括投資商品要符合永續發展概念、善盡企業社會責任，且所有投資策略都是長期考量，股東沒有要求每年給予多少報酬率，而是給予5～10年目標，認為可作為國內金融業經營財富管理業務的參考。

(時報資訊)