華碩董事長施崇棠領軍，今（26）日正式發表旗下首款5G旗艦型智慧手機ASUS ZenFone 7 / 7 Pro。並同步推出多款華碩手機配件新品，9月1日同步上市！

ASUS ZenGimbal彈性的設計適用於大多數手機，可快速安裝，輕鬆單手握持，並提供多種流暢、直覺易用的影片拍攝方式。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）

ASUS ZenGimbal手機三軸穩定器

ASUS ZenGimbal是一款尺寸小巧且可折疊的手機三軸穩定器，可收納於口袋或包包中，創新設計獲得多項國際大獎肯定，包含2019 iF設計獎、2019紅點設計獎及Good Design優良產品設計獎。ASUS ZenGimbal彈性的設計適用於大多數手機（重量260克以內），可快速安裝，單手輕鬆握持，並提供多種流暢、直覺易用的影片拍攝方式，同時透過更高的穩定性來強化影片品質，不論用來記錄生活點滴或是旅遊實錄，人人都能輕鬆拍出專業級的影片。

無限旋轉模式可從任何角度拍攝無限360° 旋轉畫面，讓視覺呈現更有創意；從低至高或相反方向拍攝流暢的轉場效果，展現專業風格。廣角模式拍攝可擷取完整場景，充分運用配備超廣角鏡頭的任何智慧型手機，不用擔心手部或任何裝置入鏡。便利的錄影指示燈，即使在自拍模式中，也可清楚掌握手機錄影狀態。建議售價：NT$4,990。凡在9/1-9/30期間在指定通路購買ZenFone 7 Pro也可獲贈ASUS ZenGimbal。

迷你輕巧的ASUS ZenPower 10000 PD行動電源，提供「輕巧白」與「經典藍」雙色選擇。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）

ASUS ZenPower 10000 PD行動電源

尺寸迷你輕巧的ASUS ZenPower 10000 PD是華碩首顆採用電動車規格電芯的行動電源，高度不到8公分，重量僅有186公克，提供「輕巧白」與「經典藍」雙色選擇。ASUS ZenPower 10000 PD採用PD 3.0快充技術，配備USB-A輸出與USB-C輸出，可雙口同時輸出，亦可為多種裝置提供電力，包含：筆電、平板、Switch遊戲機或藍芽耳機等行動裝置，單孔充電皆可支援18W快充，手機充電30分鐘即可恢復60%電量。在插座不足的狀況下，ASUS ZenPower 10000 PD亦可支援同步充放電；獲7大國際產品認證(FCC, CE, BSMI等)，在ASUS PowerSafe 11道安全防護技術下，確保充電使用安全。建議售價：NT$1,190。

ASUS 48W旅行充電器配備3個USB-A輸出及1個USB-C輸出，最高可支援48W PD 3.0大電流快充，並相容各式裝置，包含：筆電、平板、Switch遊戲機或其他行動裝置。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）

ASUS 48W旅行充電器

ASUS 48W旅行充電器配備3個USB-A輸出及1個USB-C輸出，最高可支援48W PD 3.0大電流快充，並相容各式裝置，包含：筆電、平板、Switch遊戲機或其他行動裝置，「簡約白」外型簡約時尚，附設多國轉換插頭及收納袋，一機萬用，是喜愛旅行的消費者最佳良伴。建議售價：NT$1,490。

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