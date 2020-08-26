台中市議會議長張清照服務處及清水合作農場，為服務海線在地鄉親，12年來共同辦理在地機車考照服務，不管識字及不識字的鄉親都可以報考；今年暑假期間共辦理五期，報考人數643位、考取340位，其中九成以上，均為大學生或高三畢業的青年在地學子。
張清照指出，為方便清水、沙鹿、梧棲等區的鄉親，可以就近在地考取機車駕照；從他二哥前議長張清堂任內開始，已經連續辦理12年的機車下鄉考照免費服務，一直持續每個月於沙鹿區勞工育樂中心舉辦。
張清照說，考照服務每場次都先由清水合作農場場長鄭明峰，先親自說明考試流程，包括道安講習、筆試、路考及領取駕照等的詳細過程、注意事項；給考生除在地化的溫馨感外，更能卻除無名壓力的考照困擾。
鄭明峰強調，舉凡青年學子、家庭主婦、勞工朋友、新住民及外籍人士，只要年滿18歲持身份證或居留證均可報考；提供在地服務，讓鄉親不用再為考取機車駕照而長途跋涉。
(中時 )
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