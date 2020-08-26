國民黨中常會今天通過黃復興黨部紀律委員會委員新聘名單，7位委員全數新聘，除年齡較原任年輕、範圍擴及各軍種，且出現女性委員，新任考紀會常務委員由退役陸軍少將、前台南市榮服處長段國基出任。

7位獲新聘改派者包括段國基（69歲、陸官41期、陸軍少將、前台南市榮服處長）、安澤光（70歲、陸官42期、欣湖天然氣公司科長）、李家順鎮（58歲、憲專69年班、陸軍上校、前黃國定黨部執行長）、戴君蒔（62歲、陸官49期、陸軍上校、前陸官校友總會祕書長）、胡國雄（63歲、陸專1期、前台北地方法院司法警察）、彭淑萍（女、 70 歲、國醫大護21期、海軍中校）、張恆（72歲、空官52期、空軍中校）。

黨務人士指出，過黃復興紀律委員因續任，原有委員至少都擔任過兩屆（4年）以上，為換新血、培植後輩而請辭。這次全部改派除了原有的委員希望換新血而請辭，也加上擴大各軍種，且包括一位女性委員。

(中時 )