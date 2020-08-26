偽陽性是什麼？三峽大壩潰壩的分風險有多高？現在網路上資訊氾濫，但很多都是不實的，「南一書局」、「泛科知識」及「科學月刊」三方合作，針對108課綱自然科學素養推出「科學生」線上平台，將艱深的科學知識改編成400字的科普文章，適合國、高中生閱讀。

根據「泛科知識」對高中與國中小老師進行的調查，關於科普教材的需求，66％教師希望教材能夠依照課程進度編排，58％希望能夠提供跨領域知識的文章、48％希望能夠貼近時事。同時，也有不少老師反映目前網路科普文章字數太多不利學生閱讀。

為協助國高中生提升科普閱讀素養，，「南一書局」、「泛科知識」及「科學月刊」三方合作建立「科學生」平台，將「泛科學」平台上1萬篇科普文章，及「科學月刊」50年資料庫，經由「南一書局」的專業師資編成短文與試題，提供國高中生使用。

南一書局總經理蘇偉銓表示，在這次合作上，南一書局的資深教師群，會將網路上動輒3、4000字適合大學、成人閱讀的科普文章，改編成400字適合國高中生的短文，依照課程章節進度挑選適合文章供教師及學生使用。

泛科知識知識長鄭國威表示，「科學生」線上學習平台，會完整記錄並提供學生的學習歷程。提供學習報告，以圖表數據化分析學生學習狀況、排名區間、閱讀時間、答題正確率、學習弱點等資訊，定期以電子郵件寄送至家長與老師信箱。

不過這個平台是收費的，原價每月699元，體驗價首月99元，續訂優惠價每月399元；如果是年訂，原價每年8999元，限時優惠價每年3999元。

(中時 )