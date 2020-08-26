2020CADA國際概念藝術設計獎日前公布得獎名單，龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系學生謝佳睿、雷蕾、林惜茹及蘇安愉，系上林念鞍老師指導。學生創作「Bamboo skewer shredder」從兩萬多件優秀作品激烈競爭中脫穎而出，LIFE SUCCOR」及「BAS Lamp」兩件作品則獲得優秀獎肯定。另外得獎學生還是大陸學位生，因疫情無法來台，但透過視訊設備，求學不間斷，也獲得亮眼成績。

2020CADA國際概念藝術設計獎的前身是大阪概念藝術設計獎，已經在日本舉辦3屆，本屆設計獎由日本大阪視覺藝術協會主辦，並由上海翕然藝術中心、臺北藝術發展協會、韓國商業設計協會承辦，總報名人數達1萬2133人，參賽作品數更高達2萬1766件。此次國際性賽事徵稿，期望提高藝術多樣發展及對概念藝術、科技藝術、交互藝術等新藝術模式發展及設計商用研究。

龍華科大師生團隊榮獲銀獎作品「Bamboo skewer shredder」，是由謝佳睿與雷蕾共同創作。作品從親身生活體驗發想，民眾常在小吃所使用的竹籤，既不環保又危險，對清潔人員更是個隱性危機，不小心就會受傷。因此，同學運用植物纖維製作竹籤，並設計專用的機器將其搗碎，最終產生的粉末，還能做為再利用的肥料，可謂一舉數得，是環保好幫手，獲得評審高度讚揚。

謝佳睿說，這次的作品能夠在競賽中獲得銀獎，相當驚訝與開心，創作過程中，發現生活中其實有很多待改善的問題，但大家都習以為常，不以為意。他們希望透過設計，解決人們不在意卻存在的問題，不論大小，只要能改善人們的生活，都值得去努力。

獲得優秀獎作品「LIFE SUCCOR」，是由林惜茹，蘇安愉，雷蕾同學所共同創作，由於新聞常出現猝死案件，大多數都是因為心臟出現了問題，在黃金搶救時間前，若是有積極的搶救，就有機會避免悲劇發生。因此同學設計出一款戴在手上的心律偵測器，可隨時注意心律狀況，並在病況發生前警告病患，並在發生後，即時通知最近的醫院與路人，對於高風險族群實為一大福音。

另一件同樣獲得優秀獎作品「BAS Lamp」，則是由林惜茹，蘇安愉同學共同創作。設計作品為一盞直立式燈具，透過古代的秤重工具「秤桿」做為發想，希望透過重量的差異，去控制燈具的高低角度，讓燈具不但具有照明的功能性，也能在操作時，增添互動的儀式感，提升產品的趣味性。

蘇安愉提到，這學期因為疫情關係，無法到台灣上課，感謝學校安排視訊上課，讓他們能持續不間斷的學習，也感謝老師密集地與他們線上討論，讓作品能透過討論而更加成熟，進而得到評審的青睞。

(中時 )