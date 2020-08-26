盤中零股交易自今（109）年10月26日起實施，屆時交易時段（09:00~13:30）與普通交易重疊，臺灣證券交易所提醒投資人，一般投資人僅得以電子式委託下單盤中零股，提醒投資人下單前務必看清楚委託單位，避免混淆整股及零股，防止委託錯誤之情形。

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