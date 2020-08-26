盤中零股交易 留意委託交易單位 15:322020/08/26 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 盤中零股交易自今（109）年10月26日起實施，屆時交易時段（09:00~13:30）與普通交易重疊，臺灣證券交易所提醒投資人，一般投資人僅得以電子式委託下單盤中零股，提醒投資人下單前務必看清楚委託單位，避免混淆整股及零股，防止委託錯誤之情形。 (工商 ) #委託 #盤中零股交易 #下單 #提醒 #交易單位 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國科技股領風騷 基金績效佳 04:102020/08/26 投資理財 向券商複委託買美股 親民有保障 04:102020/08/26 財經焦點 高價股復活 7千金在望 04:102020/08/26 財經要聞 高價店面 逆勢淪票房毒藥 04:102020/08/26 產業．科技 《觀光股》豆府填權5成 Q3旺季營運續拚高 11:252020/08/26 財經 科技股基金 可定期定額布局 04:102020/08/26 投資理財 《店頭市場》旭品、牧東今起預收款券 08:012020/08/26 財經 今日股市備忘錄 04:102020/08/26 證券．權證 美股帶動 台指期彈逾百點 04:102020/08/26 證券．權證 中概股掀回歸潮 百勝中國最快9月在港掛牌 04:102020/08/26 全球財經 財經熱門新聞 劉虎是誰？川普政府犯低級錯誤 鶴、虎傻傻分不清 - 財經 第3座資料中心砸200億落腳雲林 Google回應了 - 財經 睡美能 為健康睡眠加成 台積電亮出2奈米5年內勝負已定 死敵挖牆角戰術遭截斷 - 財經 驚！台積老將投靠陸廠不想幹了 內行人驚爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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