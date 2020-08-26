據網易財經報導，8月26日午間傳來消息，京東集團在港股午後漲幅擴大至7.72％，推升總市值突破1兆港元。回顧本月17日京東發佈2020年第2季財報。財報數據顯示，第2季淨營收為2011億元（人民幣，下同），較去年同期增長33.8％；歸屬普通股股東的淨利潤為164億元，較去年同期的5.46億元大漲29倍。

此外，財報數據還顯示，截至2020年6月30日，京東過去12月月活購買用戶增長29.9％至4.174億，移動端日活用戶較去年同期增長40％。

稍早野村目前將京東集團的目標價由287港元上調至320港元，評級維持「買入」，並在發表研究報告表示，京東今年第2季收入及盈利超過預期，其中總收入年增率34％，超過市場及野村預期的5％，主要是受到零售及物流業務增長穩健所提振。另外，因收入及非經營收益提升，公司非通用會計準則下每股盈利年增率52％，高於市場預測的29％。

而野村上調京東目標價，並將評級維持「買入」外，也分別調升該公司今明2年收入預測3％及6％，反映主要業務板塊的收入提升的利多，並調升今年每股盈利預測為11％。

(旺報 )