新冠肺炎疫情延燒，出境後檢驗出陽性的個案已累計10人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這10人的檢出關乎試劑的準確性，台灣應把防疫的量能放在社區是否安全。他表示，民眾不要期待碰到的人沒事，重點在有沒有把自己保護好。

陳時中表示，台灣目前輸出個案佔出境個案的0.08%，5萬人裡面檢驗出10人，試劑的不準確性會讓結果產生很大的變化。大家很喜歡篩檢，若試劑的準確性提高，篩檢的政策也會轉變。

台灣應把防疫的量能放在社區是否安全，每次遇到疾病發生，大家心中所想的是把病人找出來。陳時中表示，台灣有SARS的經驗，前段無法標示病人，後段發現發燒是主要症狀，就達到控制的效果。

然而，新冠肺炎不一樣，症狀從最早的發燒、肺炎、咳嗽、腹瀉到嗅味覺異常都有，有症狀的人遠大於感染者。陳時中表示，我們很難去標示病人，這些概念有些不同，SARS極力找出發燒者，新冠肺炎無法這樣做。

陳時中表示，民眾應該要把個人的防線建立起來，不要期待碰到的人沒事，重點在有沒有把自己保護好。

(中時 )