台灣民意基金會日前公布關於政黨支持傾向方面民調，有41.3%支持民主進步黨，17.8%支持中國國民黨，10.3%支持台灣民眾黨，4.2%支持時代力量，3%支持台灣基進。桃園市議員王浩宇則貼出最新政黨支持度，其中時代力量1.9%、台灣基進1.7%，網友不禁表示「基進時力黃金交叉！離譜了！太離譜了」、「未來台灣基進可以超越時代力量嗎？」

台灣民意基金會日前公布民調顯示，41.3%支持民主進步黨，17.8%支持中國國民黨，10.3%支持台灣民眾黨，4.2%支持時代力量，3%支持台灣基進，1.1%支持其他政黨合計，21.7%沒特別支持哪一個政黨，0.6%不知道、拒答。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民進黨目前仍一枝獨秀，政黨支持度是最大在野黨國民黨的2.28倍。

王浩宇在臉書貼出最新政黨支持度，民進黨36.7%、國民黨15.6%、民眾黨5.3%、時代力量1.9%、台灣基進1.7%、親民黨0.8%、新黨0.5%以及綠黨0.3%。

網友看完紛紛表示「基進時力黃金交叉！離譜了！太離譜了」、「未來台灣基進可以超越時代力量嗎？」、「時力、基進死亡交叉」、「時力跟基進快要黃金交叉了」、「國民黨還有15%？最後三名真的可以直接消失了」、「民眾跟時力的支持者果然是兩邊跑」、「民眾怎麼還那麼高啊」、「民眾黨不可能那麼高的啦！因為只和民進黨差一個字，有些人會聽鍺。我遇到過的人，大家都討厭民眾黨，説有蔡壁如在就不可能支持他們」、「台灣基進很快會跨過時力，輾壓民眾黨」。

(中時新聞網)